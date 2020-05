Concurso CVM 2020/2021: SOLICITADO edital de níveis médio e superior

A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, confirmou que vai solicitar a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CVM 2020/2021). O edital vai ser solicitado com 115 vagas de níveis médio e superior.

Caso seja autorizado, o novo edital do concurso CVM 2020/2021 vai abrir vagas para as carreiras de inspetor (nível superior), analista (nível superior) e agente executivo (nível médio). Dessa forma, a expectativa é que o edital seja autorizado em 2021.

Sobre o pedido de concurso CVM 2020/2021

O edital do concurso CVM tem previsão de ser aberto com vagas para Inspetor (21 vagas), Analista (45 vagas) e Agente Executivo (49 vagas).

Para nível médio, o salário inicial é de R$7.647,98, enquanto para analistas e inspetores o ganho valor é de R$19.655,06. Os valores já estão com o auxílio-alimentação.

De acordo com a autarquia, as vagas de analista exigem nível superior em áreas específicas, de acordo com as especialidades de cada área. Ainda não foram reveladas as áreas do pedido de analista. Para inspetor é necessário qualquer graduação.

A autarquia lembra que o último concurso para vagas efetivas foi realizado em 2010 e perdeu a validade em 2014. Dessa forma, as vacâncias ocorridas nos últimos anos podem contribuir para abertura de um novo concurso CVM 2020/2021.

“Desde então, a Autarquia vem solicitando aos órgãos competentes a realização de novos concursos, sendo que a CVM está elaborando um novo pedido, a ser submetido ao Ministério da Economia até o final deste mês, com vistas à sua aprovação para 2021.”

Autarquia

A Comissão de Valores Mobiliários tem como missão disciplinar, fiscalizar e promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários brasileiro, e atua na cadeia de valor de “Desenvolvimento e Proteção dos Mercados Regulados”.

De acordo com o pedido, a evasão de Agentes Executivos tem sido expressiva, de tal forma que apenas 60% dos cargos estão sendo ocupados atualmente.

A situação similar também ocorre com os cargos de Analista Técnico de nível superior. Com intuito de dotar a CVM de condições mínimas para fazer frente a maior complexidade e crescimento do mercado, no que diz respeito às atividades ligadas à indústria de fundos e atividades de orçamento, finanças e contabilidade é necessária e urgente a recomposição desses quadros funcionais.

Último Concurso CVM

O último concurso da CVM foi realizado em 2010. Na ocasião, o último classificado dentro do número de vagas obteve 82,5% dos pontos das avaliações.

Em 2010, os candidatos foram avaliados por provas de Conhecimentos Básicos (50 pontos) e de Conhecimentos Específicos (40 pontos), além de provas discursivas (dez pontos).

O concurso foi bastante concorrido. Nas avaliações objetivas o último classificado para as vagas no Rio conquistou 81% dos pontos (73 ao todo) e garantiu a vaga com um bom desempenho na discursiva (9,5 pontos).

Dessa forma, no caso do penúltimo classificado, o desempenho apenas razoável na discursiva (7,75 pontos) foi compensado nas objetivas (75 pontos). Em São Paulo, onde o número de vagas foi bem menor, a nomeação precisou ser assegurada com maior pontuação: o último classificado para as vagas de ampla concorrência obteve 84,25% dos pontos das avaliações.

Em conclusão, os inscritos foram avaliados por provas de Língua Portuguesa, Conhecimentos, Contemporâneos, Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários, Conhecimentos Básicos de Administração e Administração Pública.

Informações do concurso