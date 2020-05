Concurso DEPEN Estadual abre matrículas HOJE para 1.394 vagas e salário de R$3.055,69

Nesta terça-feira, 19 de maio, as inscrições do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Concurso DEPEN PR 2020) foram abertas para o preenchimento de 1.394 vagas temporárias. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para o cargo de Guarda Prisional.

Do total de vagas oferecidas no EDITAL DEPEN PR 2020, são 227 oportunidades às mulheres e 1.167 aos homens. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo e idade entre 18 e 59 anos.

De acordo com o edital DEPEN PR, o contrato assinado terá prazo máximo de um ano, mas com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da Administração Pública.

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade da seleção DEPEN PR 2020.

Salários, jornada e lotação das vagas do concurso DEPEN PR 2020

Salário

O salário pago ao Guarda Prisional aprovado no concurso DEPEN PR 2020 vai ser de R$3.055,69, sendo R$1.447,65 de salário base e R$1.608,04 de Gratificação Intramuros (GRAIM).

Jornada

Os aprovados vão atuar com jornada de 40 horas semanais, sob regime de escala de trabalho ou, quando necessário, o exercício da atividade em Regime de Turno de Trabalho (RTT). Nesse caso, a jornada de trabalho vai ser de 12 por 36 horas, com duas folgas mensais.

Lotação

De acordo com o edital do concurso DEPEN PR 2020, os aprovados vão atuar em uma das nove regionais:

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Cascavel

Cruzeiro do Oeste

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Por outro lado, vale destacar, no entanto, que o local de atuação não será de escolha do candidato aprovado no concurso DEPEN PR 2020 para Guarda Prisional, ficando a critério da conveniência e interesse da Administração a lotação nas unidades regionais.

Atribuições do cargo de Guarda Prisional

O Guarda Prisional vai ter que vigiar, revistar e controlar áreas internas, áreas intramuros, alambrados e portarias dos estabelecimentos penais e setores de carceragem temporária, apreendendo objetos suspeitos ou não permitidos.

Ademais, o profissional aprovado no concurso DEPEN PR 2020 terá que vigiar, fiscalizar, revistar, cadastrar e conduzir sujeito submetido à privação de liberdade, bem como desenvolver atividades relacionadas àqueles que se encontrem sob medida alternativa à prisão, como monitoração eletrônica.

Ainda compete ao cargo, revistar, orientar e acompanhar visitantes em estabelecimentos penais e setores de carceragem temporária; proceder a revistas e inspeções no interior de celas, estabelecimentos penais e setores de carceragem temporária; e acompanhar os presos em deslocamento externo mediante atuação conjunta com servidor efetivo integrante das Forças de Segurança Pública, entre outras atribuições.

Inscrição Concurso DEPEN PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 12 horas do dia 19 de maio e 12 horas do dia 29 de maio, através do site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca que coordena o certame. A taxa é de R$75,00.

De acordo com o edital do concurso DEPEN PR 2020, podem solicitar isenção da taxa:

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo (CadÚnico);

quem prestou serviço para a Justiça Eleitoral; ou

doadores de sangue

Período para isenção da taxa: de 19 a 22 de maio.

Etapas Concurso DEPEN PR 2020

O concurso Depen PR 2020 vai contar com duas etapas. De acordo com o edital, a primeira etapa vai contar com análise de títulos, em que os candidatos deverão enviar seus documentos entre os dias 19 e 17 horas do dia 29 de maio.

Após o candidato confirmar o envio, não será admitida, sob hipótese alguma, a alteração, a inclusão ou a exclusão de qualquer documento. Os títulos deverão ser inseridos corretamente, correspondendo à formação ou a Experiência Profissional a ser avaliada, sob risco de ser atribuída a nota zero ao critério.

De acordo com o edital, serão considerados atividades em área de Segurança (valor total de 45 pontos); cursos técnicos de nível médio profissionalizantes em qualquer área (05 pontos); nível superior completo em qualquer área (20 pontos); e Curso de pós-graduação completo (30 pontos).

O resultado preliminar da prova de títulos está previsto para ser publicado no dia 08 de junho, com recursos nos dias 09 e 10 de junho. O resultado sai no dia 17 do mesmo mês.

Os aprovados na análise vão ser convocados para a segunda etapa do concurso, composta de exame de investigação de conduta, também no dia 17 de junho. O edital informa que a etapa vai acontecer entre os dias 17 e 26 de junho e terá até 11.152 convocados.

Do total de convocados, serão 9.336 homens e 1.816 mulheres. O resultado final está previsto para sair no dia 10 de julho. As convocações dos aprovados estão previstas para serem publicadas a partir do dia 13 de julho.

Quem não for convocado vai integrar um cadastro reserva para uma possível atuação, caso ocorra, por exemplo, uma vacância ou surgimento de novas vagas ao longo da validade do edital DEPEN PR 2020, que será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do Concurso DEPEN PR 2020