Concurso EBSERH: Bolsonaro vai abrir até 1.260 novas vagas

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso da EBSERH) durante o Governo Bolsonaro. De acordo com informações da instituição, os preparativos para abertura de novo edital já começaram.

A expectativa é que sejam abertas nada menos que 1.260 vagas. As oportunidades devem ser preenchidas, pelo menos uma parte delas, até o primeiro semestre de 2021. O período coincide com a inauguração do novo hospital universitário do Amapá, local de lotação das vagas.

Novo edital de concurso EBSERH pode sair nos próximos meses

Segundo informações da EBSERH, o novo Hospital da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) está previsto para funcionar no primeiro semestre de 2021. Sendo assim, a expectativa é que o novo edital seja publicado e concluído até esse período. Até o momento, a EBSERH não deu um prazo para publicação do edital.

O Hospital (HU-Unifap) vai contar com 148 leitos de internação e 64 leitos de UTI, totalizando nada menos que 212 leitos, além de 25 ambulatórios. A nova unidade vai ser necessária agora, com a pandemia do novo Coronavírus.

Em uma segunda etapa da obra, ainda vão ser criados mais 100 leitos de internação e 35 ambulatórios, conforme nota divulgada ainda no ano passado pela empresa. As obras já estão bem avançadas e caminha para ser concluída em breve.

Concurso EBSERH vai ter vagas níveis médio, técnico e superior

O concurso da EBSERH-Unifap vai contar com 1.260 vagas. As oportunidades vão ser preenchidas através de concurso, além de comissionados, readmitidos, cedidos ou requeridos, entre outras formas de contratação.

O quantitativo de vagas do concurso ainda não foi revelado. No entanto, a expectativa é que sejam publicados três editais, para ingresso nas áreas Médica, Assistencial e Administrativa.

Para Médicos, por exemplo, é possível a abertura de vagas para áreas de Cardiologia, Ortopedia Oftalmologia Ginecologia e Obstetrícia, entre outros. Já na área Assistencial, devem ser abertas vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro assistente social, farmacêutico, físico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e outros.

Em breve, a estatal deverá divulgar quais vão ser contemplados. Na área Administrativa, as oportunidades devem contar com vagas para advogado, analista, técnico em contabilidade e outros.

No último edital, por exemplo, foram abertas vagas para assistente administrativo, de nível médio. As contratações foram feitas sob regime celetista.

Além dos salários, os empregados contaram com auxílio-alimentação (R$527,10 segundo dados de 2018), auxílio pré-escolar para quem tem dependentes de até seis anos, auxílio pessoa com deficiência, para quem tem dependentes com necessidades especiais; assistência médica e odontológica.

A EBSERH ainda oferece acompanhamento de parentes em consultas; abono; banco de horas; canal de relações de trabalho; etc. Há também o incentivo à capacitação, com mestrado e especializações.

Últimos concursos EBSERH

O último concurso EBSERH ocorreu em 2019, quando foram oferecidas 2.464 vagas, em diversos cargos, com opções para níveis médio, técnico e superior, com iniciais de de R$ 2.170,22 a R$ 10.350,56. As oportunidades foram distribuídas por seis editais, sendo três sob responsabilidade da Fundação Vunesp e três com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

Concurso Nacional

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abriu editais de concurso público para o preenchimento de 1.660 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, banca organizadora do certame, divulgou que mais de 300 mil candidatos se inscreveram para o certame. As avaliações foram aplicadas no domingo, 02 de fevereiro.

A relação da banca informa que foram, ao todo, 324.830 inscritos. Do total, 16.183 são para as vagas da área médica, 230.117 para a área assistencial e 78.530 para a área administrativa.

O cargo de Assistente Administrativo, o único de nível médio do certame, contou com mais de 58 mil inscritos para as 37 unidades hospitalares.

A unidade de hospital mais procurada foi o hospital da UFMA, no Maranhão, com 5.412 inscritos. O cargo de técnico em enfermagem registrou nada menos que 103 mil inscritos. A maior parte das vagas são concorrendo às vagas do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UNB). Veja lista completa de inscritos.

Os salários oferecidos oscilam entre R$2.451,14 e R$10.350,46, de acordo com o cargo.

O primeiro edital publicado conta com 533 vagas para médicos. As oportunidades são para ingresso nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Hepatologia, Infectologia, Medicina do Trabalho, Medicina Paliativa, Alergia e Imunologia, Anestesiologia, Cancerologia Clínica, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Genética Médica, Medicina Intensiva, Neonatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, entre outras áreas.

O segundo edital dispõe de 998 vagas para área Assistencial. As vagas são destinadas aos cargos de Biólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Radiologia, Fisioterapeuta, Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Tecnólogo em Radiologia – Radioterapia, Biomédico, Técnico em Saúde Bucal, Pedagogo, Cirurgião Dentista, Técnico em Necropsia, Tecnólogo em Radiologia, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico , Físico, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de Educação Física, entre outros cargos.

O terceiro e último edital conta com 129 vagas para área Administrativa. As vagas são destinadas aos cargos de Analista Administrativo/Economia, Analista Administrativo/Qualquer Nível Superior, Analista Administrativo/ Biblioteconomia, Analista Administrativo/Estatística, Engenheiro Mecânico, Analista Administrativo/Gestão Hospitalar, Técnico em Segurança do Trabalho, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto, Engenheiro Civil, Analista Administrativo/Administração, Engenheiro Eletricista, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Advogado, Analista Administrativo/ Contabilidade, Engenheiro Mecânico, Assistente Administrativo, Tecnólogo em Gestão Hospitalar, Engenheiro Clínico, Jornalista, Analista Administrativo/Relações Públicas, Analista Administrativo/Publicidade e Propaganda, Engenheiro de Segurança do Trabalho, entre outros.

Os profissionais aprovados serão contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante contrato experimental de 90 dias, período em que o empregado será submetido à avaliação, em face da qual se definirá a conveniência ou não da sua permanência no quadro de pessoal ,conforme informado no edital.

Os aprovados foram lotados para as seguintes localidades:

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL) em Maceió-AL;

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM) em Manaus-AM;

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) em Salvador-BA;

Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA) em Salvador-BA;

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC) em Fortaleza-CE;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH (SEDE) em Brasília-DF;

Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) em Brasília-DF;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES) em Vitória-ES;

Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) em Goiânia-GO;

Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) em São Luiz-MA;

Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) em Belo Horizonte-MG;

Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF) em Juiz de Fora-MG;

Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) em Uberaba-MG;

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) em Dourados-MS;

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) em Campo Grande-MS;

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT) em Cuiabá-MT;

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) em Belém-PA;

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB) em João Pessoa-PB;

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG) em Campina Grande-PB,

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG) em Cajazeiras-PB;

Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) em Recife-PE;

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF) em Petrolina-PE;

Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI) em Teresina-PI;

Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) em Curitiba-PR;

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO) no Rio de Janeiro-RJ;

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF) em Niterói-RJ;

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN) em Santa Cruz-RN;

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN) em Natal-RN;

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) em Natal-RN;

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM) em Santa Maria-RS;

Hospital Escola da UFPEL (HE-UFPEL) em Pelotas-RS;

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG) em Rio Grande-RS;

Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC) em Florianópolis-SC;

Hospital Universitário da UFS (HU-UFS) em Aracaju-SE;

Hospital Universitário de Lagarto (HUL – UFS) em Lagarto-SE;

Hospital Universitário da UFSCAR (HU-UFSCAR) em São Carlos-SP;

Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT) em Araguaína-TO.

Concurso Local

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Minas Gerais, recebeu 36.010 inscritos no concurso público (Concurso EBSERH MG) que visa o preenchimento de 804 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Do quantitativo de inscritos, 1.453 são para a área Médica, 25.141 para a Assistencial e 9.416 para a Administrativa.

O cargo mais procurado foi o de enfermeiro, com 11.477 inscritos. Em seguida aparece o de técnico de enfermagem, com 7.597 inscritos. Os números já incluem os que vão concorrer às vagas reservadas para cotistas. Além disso, outro destaque de inscritos foi o cargo de assistente administrativo, com 5.672 inscritos.

O primeiro edital, 02/2019, conta com 216 vagas para Médicos. As oportunidades são para ingresso nas áreas de Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, Cirurgia da Mão, Cirurgia Geral, Endocrinologia Pediátrica, Coloproctologia, Clínica Médica, Dermatologia , entre outras especialidades.

O segundo edital, 03/2019, abriu 475 vagas para área assistencial. Aqui, as oportunidades são para cargos de Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Técnico em Farmácia, Técnico em Necropsia, Técnico em Radiologia e Técnico em Radiologia – Radioterapia.

O terceiro edital, 04/2019, conta com 113 vagas na área administrativa. As oportunidades são destinadas aos cargos de Advogado, Analista Administrativo (administração, biblioteconomia, contabilidade, estatística, gestão hospitalar e qualquer nível superior), Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho.