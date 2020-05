Concurso Fundação de Saúde de Foz do Iguaçu PR 2020 tem EDITAL suspenso – Notícias Concursos

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu no Paraná, retifica edital concurso público para preenchimento de 52 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 17 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem (16); Técnico de Imobilização Ortopédica (3); Farmacêutico-Bioquímico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Copeiro (2); Maqueiro (1); Assistente Administrativo (4); Atendente de Farmácia (2); Instrumentador Cirúrgico (4); Médico do Trabalho (1); Psicólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (2); Técnico em Laboratório (1); Técnico de Manutenção (1); Técnico em Radiologia (1); Biomédico (4); e Enfermeiro (5). Os salários oferecidos chegam até R$ 5.695,78.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59min do dia 12 de abril de 2020, no site oficial da Fundação UNESPAR. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos para alguns cargos.

Você Pode Gostar Também:

As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso