Concurso Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo RJ 2020: Saiu EDITAL!

EDITAL publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de Guarda Municipal. A função exige o ensino médio completo e tem salário de até R$ 3.506,47, por 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de maio a 02 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da Selecon. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, noções de direito, informática e conhecimentos específicos;

Prova de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Avaliação Médica;

Investigação Social.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

I – executar tarefas na área de patrulhamento, de inspeção, vigilância e proteção das instalações,

serviços e bens municipais;

II – atuar na aplicação de primeiros socorros, no monitoramento de sistema eletrônico de vigilância

e alarmes e auxilia na fiscalização de trânsito;

III – dirige e operar viaturas, veículos especiais e náuticos; colabora com a observância do Código de

Postura Municipal;

IV – atende as reclamações de perturbações de repouso dos munícipes;

V – previne incêndios nos bosques e aciona medidas visando sua extinção;

VI – mantém a vigilância em feiras livres;

VII – dirige viaturas, quando em serviço de grupo ou quando lhe for determinado pelos seus

superiores;

VIII – auxilia na detenção e prisão de infratores da lei, encaminhando-os à Delegacia de Polícia mais

próxima;

IX – intervém em casos de acidente, incêndio e outros sinistros para providenciar ou tomar as

medidas mais urgentes.

100% de Acordo com Último Edital