Concurso IDURB de Canaã dos Carajás PA 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

No Estado do Pará, o Instituto de Desenvolvimento Urbano do município de Canaã dos Carajás retificou edital (nº 01/2019) de concurso público visa o preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novo cronograma para as demais fases já foi divulgado (VEJA AQUI).

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Administrativo (4), Técnico de Desenvolvimento Urbano e Fundiário/ Urbanismo e Fundiário – Edificações (9) e Fiscal Municipal de Obras/ Fiscalização – Edificações (2) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO; Arquiteto e Urbanista (1), Assistente Social (1), Analista Administrativo (1) e Advogado (1) NÍVEL SUPERIOR. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.504,19 e R$ 4.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 03 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Quadrix. O valor da inscrição foi entre R$ 55,00 (nível médio/técnico) e R$ 65,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

Prova objetiva com questões de noções de informática, atualidades, legislação, ética na administração pública, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos específicos;

Prova discursiva para nível superior

Prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações foram realizadas no dia 08 de março de 2020 na cidade de Canaã do Carajás/PA, no turno da manhã para os cargos de nível superior e no turno da tarde para os cargos de níveis médio/técnico.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

