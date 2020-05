Concurso Marinha e Exército 2020 abrem 462 VAGAS no país – Notícias Concursos

O Instrumento Militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira.

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 462 novas vagas abertas para candidatos de ensino médio e superior. As oportunidades são para preenchimento na Marinha e Exército.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Confira a lista completa de concursos logo abaixo:

Concurso Exército – Espcex

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso Exército Espcex 2020) para o preenchimento de 440 vagas de nível médio. O documento oficial do certame foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o edital, são 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. Do quantitativo de vagas, 89 serão reservadas aos negros (80 para homens e 09 para mulheres).

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá: ser brasileiro nato; possuir cédula de identidade civil ou militar; possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir idade de, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/LEMB; se menor de 18 (dezoito) anos, estar autorizado por seu responsável legal a submeter-se ao certame e, caso seja aprovado e classificado nas vagas estabelecidas, a ser matriculado no CFO/LEMB. Além disso, para matrícula no curso, o candidato do sexo masculino deverá ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica ao candidato com até 16 (dezesseis) anos de idade, desde que possua a altura mínima de 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a possibilidade do crescimento; se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura.

Além disso, o candidato não deve ter filho(s) ou dependente(s) e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, sendo condição essencial para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação que mantenham regime de internato, dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso Exército Cadetes EsPCEx 2020 podem se inscrever entre 05 de maio e 03 de junho de 2020, no site (www.espcex.ensino.eb.br). A taxa de inscrição custa R$90,00.

O Exame Intelectual, a ser aplicado nos dias 26 e 27 de setembro de 2020, terá duração de 4 h e 30 min (quatro horas e trinta minutos), em cada dia. A prova versará sobre as disciplinas e assuntos constantes neste Edital e no Manual do Candidato. A prova de Redação terá apenas caráter eliminatório.

Concurso Marinha – Escola Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas a mulheres negras.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$ 1.574,12, composto por soldo de R$ 1.334 mais adicional militar de R$ 173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$ 66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$ 6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$ 7.490.

Além da escolaridade, será necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2021. Além disso, o interessado em concorrer a uma das vagas não pode ser casado, não ter constituído união estável e nem ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

O concurso da Marinha/Escola Naval 2020 vai ser destinado à formação de oficiais para: o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 07 de junho de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição vai custar R$ 65,00. Segundo o edital, o valor pode ser pago através de boleto bancário ou efetuado por débito em conta corrente, em qualquer agência bancária.