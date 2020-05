Concurso Ministério da Saúde abre mais de 4 mil vagas com salários de até R$ 11 mil

Edital publicado. Foi divulgado no Diário Oficial da União, o novo edital de seleção para o preenchimento de 4.117 vagas. De acordo com os documentos, são 4.117 vagas para atuação em hospitais federais do Rio de Janeiro.

Inicialmente, as vagas são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os aprovados vão atuar nas ações do combate do novo coronavírus. Os salários vão chegar a até R$11 mil.

Ademais, as vagas são para o Hospital Federal do Andaraí (HFA); Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Instituto Nacional de Cardiologia (INC); Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

De acordo com o edital, há vagas para Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar. A exigência é de nível médio. O salário é de R$1.700 para 40 horas semanais.

Quem possui nível médio, com formação técnica em Enfermagem, podem concorrer ao cargo de Técnico de Enfermagem. Os salários vão chegar a R$2.000 para jornada de 40 horas semanais.

Para nível superior, as vagas temporárias são destinadas para médicos 24 horas, com salário de de R$11 mil.

Além disso, há vagas para enfermeiro e atividades de gestão e manutenção hospitalar. Os salários chegam a R$3.500 e R$3.000, respectivamente, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os contratos serão assinados por seis meses, com possibilidade de prorrogação por até dois anos, conforme a necessidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus.

Cargos e vagas do concurso

Em relação ao número de vagas, os cargos ficaram distribuídos da seguinte maneira:

Médico : 1.137 vagas

: 1.137 vagas Enfermeiro : 996 vagas

: 996 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível superior) : 604 vagas

: 604 vagas Técnico de Enfermagem : 865 vagas

: 865 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível técnico): 515 vagas

Inscrição e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 e 24 de maio, através do site. A seleção vai contar com análise curricular e os candidatos aprovados serão convocados via e-mail cadastrado no ato da inscrição.