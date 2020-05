Concurso Prefeitura de Barra dos Coqueiros SE 2020: EDITAL com 586 vagas é retificado

No Estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros retifica edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 586 vagas em cargos de níveis fundamental; médio/ técnico; e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), houve alteração nas áreas de abrangência referentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. Outra retificação (retificação I), houve alteração na nomenclatura de alguns cargos e requisitos; e quantitativo de vagas para Guarda Civil Municipal e Agente Comunitário de Saúde, mais mudanças no conteúdo programático.

As vagas destinadas são para os cargos de Enfermeiro (12); Engenheiro Civil (4); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Biólogo (1); Biomédico (2); Educador Físico (1); Arquiteto (4); Assistente Social (10); Auditor Fiscal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (5); Professor de Educação Básica – Artes (2); Professor de Educação Básica – Ensino Religioso (2); Professor de Educação Básica – Geografia (3); Professor de Educação Básica – História (3); Professor de Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental (70); Professor de Educação Básica – Ciências (4); Professor de Educação Básica – Educação Física (6); Professor de Educação Básica – Português (4); Professor de Educação Básica – Inglês (2); Professor de Educação Básica – Libras (1); Professor de Educação Básica – Matemática (4); Agente de Trânsito (15); Assistente Administrativo (40); Auxiliar de Arquivo (1); Auxiliar de Biblioteca (1); Bibliotecário (1); Educador Social (10); Psicólogo (6); Psicopedagogo (1); Agente Comunitário de Saúde (30); Agente de Endemias (18); Salva-Vidas (10); Auxiliar de Creche (75); Condutor Ambulância (13); Cuidador Escolar (10); Eletricista (4); Motorista de Transporte Escolar (17); Operador Patrol (1); Operador Retroescavadeira (2); Ajudante de Pedreiro (20); Auxiliar de Cozinha (20); Encanador (2); Técnico em Nutrição (2); Merendeira (20); Pedreiro (10); Porteiro (35); Monitor de Transporte Escolar (15); Técnico de Enfermagem (6); Técnico de Enfermagem Urgência (15); Técnico de Enfermagem da ESF (4); Técnico em Edificações (2); Técnico em Informática (5); Mecânico (1); Fiscal da Vigilância Sanitária (4); Fiscal de Tributos (2); Guarda Civil Masculino (21) e Feminino (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.045,00 a R$ 3.232,49, por carga horária de 30h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 de maio (a partir das 10h) até às 18h do dia 16 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Cebraspe. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); teste de aptidão física; avaliação de títulos (ambos caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de agosto de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros

: Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade :fundamental; médio/ técnico; superio

:fundamental; médio/ técnico; superio Número de vagas : 580

: 580 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 3.232,49

: R$ 1.045,00 a R$ 3.232,49 Inscrições : 18 de maio a 16 de junho de 2020

: 18 de maio a 16 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 70,00

: R$ 40,00 a R$ 70,00 Provas : 30 de agosto de 2020

: 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

