Concurso Prefeitura de Campos do Jordão SP 2020 tem EDITAL suspenso

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão retificou edital de concurso público que visa preencher 135 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a segunda etapa da prova objetiva prevista ao dia 22 de março de 2020, foi suspensa temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

Os gabaritos das provas do primeiro dia já podem ser consultados (clique aqui e veja).

As oportunidades são para os cargos de Cozinheira, Cuidador, Motorista , Operador de Patrola, Operador de Retroescavadeira, Recepcionista, Coveiro, Eletricista, Encanador, Faxineiro, Calceteiro, Carpinteiro, Pedreiro, Pintor, Agente de Defesa Civil, Auxiliar Cuidador e Bombeiro Civil (nível fundamental).

Assistente Administrativo, Desenhista, Fiscal de Feira, Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal Sanitário, Fiscal do Meio Ambiente, Fiscal de Tributos, Guarda Municipal, Topógrafo, Agente de Sinalização Viária, Agente de Trânsito, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias (nível médio e técnico).

Coordenador de Unidade de Assistência Social, Psicólogo, Bibliotecário, Engenheiro Agrônomo, Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Procurador Municipal e Professor de Educação Física (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 5.623,13.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IPEFAE. O valor da inscrição variou entre R$ 40,00 e R$ 70,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); curso de formação; investigação de conduta social; teste de aptidão física em alguns cargos; avaliação psicológica; e prova prática. As avaliações serão realizadas nos dias 15 e 22 de março, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições no dia 09 de março.

Os gabaritos provisórios serão divulgados nos dias 16 e 23 de março de 2020 até as 23h, no site citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SP 02/2019

