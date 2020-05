Concurso Prefeitura de Jacutinga RS 2020 abre 11 vagas em todos os níveis

Localizado a 371 km da capital de Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Jacutinga abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal

As oportunidades são para os cargos:

Auxiliar Administrativo; Engenheiro Civil (1);

Agente Comunitário de Saúde (1);

Fiscal de Posturas, Obras e Tributos; Médico (1);

Operário de Serviços Gerais (1);

Auditor de Controle Interno (1);

Médico Veterinário (1);

Operário de Construção (1);

Professor de Educação Infantil e/ou Séries Iniciais (2);

Professor de Letras – Português/ Inglês (1);

Motorista; Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.334,85 a R$ 12.135,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h do dia 29 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Sigma Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 85,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; prova prática para algumas funções; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em datas prevista para os dias 13 e/ou 14 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso