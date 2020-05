Concurso Prefeitura de Jardinópolis SC 2020 abre vagas em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Jardinópolis abriu novo edital de concurso público para preencher 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (1); Monitor de Creche (1); Motorista (4); Odontólogo (1); Assistente Social; Instrutor de Academia (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Vigia (1); Merendeira (1); Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Física (1); Operador de Máquinas (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Técnico em Saúde Bucal; Engenheiro Agrônomo (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.242,53 a R$ 5.635,44, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora GS Assessoria e Concursos. Os salários oferecidos variam entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de íngua portuguesa, matemática e conteúdo especifico do cargo/ função; prova prática; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 20 de junho de 2020. O certame é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

