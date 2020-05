Concurso Prefeitura de Ouro Verde do Oeste PR 2020: Último dia de inscrição!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste tem inscrições até hoje, 29 de maio de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico, magistério e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Mecânico (1); Motorista; Operador de Escavadeira Hidráulica (1); Cozinheiro; Gari; Lavador/ Lubrificador (1); Coveiro (1); Operador de Rolo Compactador (1); Pedreiro e Zelador; Auxiliar Administrativo (1); Cuidador Social; Educador Infantil; Orientador Social; Secretário Escolar; Técnico em Segurança do Trabalho (1); Agente de Apoio; Agente de Saúde (1); e Técnico em Enfermagem; Cirurgião Dentista T20; Contador; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Fisioterapeuta; Nutricionista; Psicólogo e Veterinário.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.242,65 a R$ 5.470,73, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da Faculdade ALFA. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova prática para os cargos de Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Rolo Compactador; Motorista; mais exame pré-admissional.

As avaliações serão realizadas em data prevista para o dia 14 de junho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso