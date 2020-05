Concurso Prefeitura de São Roque do Canaã ES 2020 tem inscrições abertas – Notícias Concursos

A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã ES retifica edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de nível médio completo. O salário oferecido será no valor de R$ 1.404,47, por carga horária de 44 horas semanais.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de maio de 2020 e 16 de junho, no site oficial do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O valor da inscrição está fixada no valor de R$ 50,00.

As oportunidades são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias (3 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; prova prática para o cargo de Agente de Combate a Endemias (caráter classificatório e eliminatório); mais curso de formação (caráter eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de julho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

