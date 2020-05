Concurso Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista MG 2020 tem inscrições abertas

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista abriu inscrições de edital de concurso público para preenchimento 57 vagas em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais – Jardineiro (2), Auxiliar de Serviços Gerais – Faxineira (10), Calceteiro (1), Pedreiro (2), Auxiliar de Serviços Gerais – Cozinheiro (10), Tratorista (3), Pintor (1), Auxiliar de Serviços Gerais – Braçal/ Limpeza Urbana (10); Serralheiro (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Agente Administrativo (3); Técnico em Enfermagem (3); Professor de Educação Física – natação (2); Psicólogo (2); Dentista (2), Enfermeiro (2) e Farmacêutico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 899,23 e R$ 2.892,56, por carga horária de 14 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 23 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Máxima Auditores. O valor da inscrição varia entre R$ 47,00 e R$ 130,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, noções de administração pública, noções de informática e conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 12 de julho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso