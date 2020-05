Concurso Prefeitura de Virmond PR 2020 abre 24 vagas em todos os níveis

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Virmond faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 24 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista D – Área de Saúde Pública (3); Motorista D – Transporte Escolar (1); Operador de Máquinas A (1); Motorista C – Caminhões de Porte Médio (1); Médico Veterinário (2); Contador (1); Técnico em Desporto Individual e Coletivo (1); Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Serviços Gerais I (4); Fiscal Tributário; Técnico em Agropecuária; Técnico em Saúde Bucal (1); Dentista I (1); Professor (4); Advogado (1); Assistente Social (1); Psicólogo I (1); e Enfermeiro I (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$1.062,70 a R$ 5.159,20, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de maio de 2020 até o dia 04 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Faculdade Alfa. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso