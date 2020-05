Concurso Prefeitura Municipal de Arapuã PR 2020: Salários de até R$11,8 mil!

Localizado a 380 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Arapuã faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); e Técnico de Enfermagem (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.153,74 a R$ 11.899,07, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 31 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da KLC Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova escrita (caráter eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de junho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso