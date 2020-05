Concurso Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta GO 2020 tem EDITAL suspenso

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta retifica novamente edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento retificação, o certame teve as demais fases do certame suspenso temporariamente por recomendação do Ministério Público do Estado de Góias.