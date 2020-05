Concurso Prefeitura Municipal de Itapeva SP 2020: Salários de até R$ 13.294,80!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itapeva faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor de Educação Infantil (5); Auxiliar de Odontologia (1); Técnico de Enfermagem (1); PEB II Auxiliar – Matemática (1); Engenheiro Civil (1); Oficial de Procuradoria (1); Agente de Controle de Vetores (1); Advogado (1); Fonoaudiólogo (1); Psicólogo (1); PEB II Auxiliar – Língua Portuguesa (1); Auxiliar de Farmácia (1); Cuidador de Residência Terapêutica (1); e Enfermeiro (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.267,96 a R$ 13.294,80, mais R$ 150,00 de vale-alimentação e transporte público municipal, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 4 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Nosso Rumo. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 e R$ 57,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas e dissertativa (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos; mais peça processual para o cargo de advogado. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso