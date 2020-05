Concurso Prefeitura Municipal de Jurema PE 2020 tem EDITAL retificado

Em Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Jurema retifica edital de concurso público para preenchimento de 63 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve a exclusão do cargo de Defensor Público. Também houve mudança no salário do cargo de Professor de Educação Infantil.

As vagas destinadas são para os cargos de Digitador (7); Defensor Público (1); Educador Social (5); Enfermeiro Obstetra; Engenheiro Civil (1); Agente de Consultório Dentário de ISF (3); Assistente Escolar (5); Médico Gineco-Obstetra – Ambulatorista (1); Médico Pediatra – Ambulatorista (1); Médico Psiquiatra – Ambulatorista (1); Professor de Educação Infantil (5); Recepcionista (5); Técnico em Enfermagem – Socorrista; Técnico em Laboratório (2); Vigia (5); Auxiliar de Sala de Parto; Condutor Socorrista; Coordenador de Controle Interno (1); Farmacêutico (1); Médico Endoscopista (1); Médico Geriatra (1); Médico Plantonista (7); Médico – ESF (6); Médico Anestesista (1); Médico Cardiologista – Ambulatorista (1); Médico Cirurgião; Médico Clínico Geral – Ambulatorial (1); e Médico Dermatologista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 3.000,00 20 por 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de maio (a partir das 11h) até o dia 07 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora FUNVAPI. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, conhecimentos/ saúde pública, fundamentos da educação, matemática e raciocínio lógico; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 12 de julho de 2020.O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

