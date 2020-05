Concurso Prefeitura Municipal de Nova Aurora GO 2020 tem inscrições prorrogadas

No Estado do Goiais, a Prefeitura Municipal de Nova Aurora retifica edital de concurso público para preenchimento de 37 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os candidatos poderão se inscrever entre o período de 4 a 29 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Aroeira. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Tratores (3); Zelador (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Ensino (4); Auxiliar de Serviços (5); Gari (1); Motorista – Categoria D (7); Assistente Social (1); Professor Pedagogo (7); Motorista – Categoria E (1);Agente Social (1); e Auxiliar Administrativo (5).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos gerais do município, conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 19 de julho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso