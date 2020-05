Concurso Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas MG 2020: Até R$ 4.011,25!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 46 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Zelador de Campo de Futebol (1); Mecânico (1); Operador de Máquina Pesada (1); Professor de Ensino Básico dos Anos Iniciais (3); Técnico de Enfermagem da Administração (5); Pedreiro (2); Auxiliar de Serviços Gerais (9); Auxiliar de Serviços de Limpeza Pública (4); Auxiliar de Serviço de Cemitério (1); Recepcionista (3); Odontólogo da Administração II (2); Enfermeiro (2); Psicólogo (1); Assistente Social (1); Digitador (1); Técnico em Informática (1); Motorista da Administração (6); Secretário da Junta de Serviço Militar (1); e Oficial de Secretaria (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.011,25, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de julho de 2020 (a partir das 18h) até 05 de agosto de 2020, no site oficial da banca organizadora RV Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de operador de máquinas.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de setembro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso