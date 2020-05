Concurso Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo MS 2020: EDITAL retificado!

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo retificou edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 70 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação III), houve a inclusão do cargo de Engenheiro Agrônomo (1 vaga), que tem como requisito graduação de nível superior completo, mais registro na área de atuação (VEJA AQUI).

As vagas destinadas são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Motorista de Ambulância (2); Motorista de Ônibus Escolar (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Coveiro (2); Operador de Máquinas (3); Operador de Motoniveladora (1); Recreador de Creche (1); Auxiliar de Merendeira (1); Inspetor de Alunos (1); e Motorista (4).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Técnico de Informática (1); Técnico em Radiologia (2); Assistente Administrativo (10); Recepcionista Hospitalar (2); Técnico de Enfermagem (6); e Agente de Combate à Endemias (2);

NÍVEL SUPERIOR: Médico – Pediatra (1); Médico Plantonista (7); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Psicólogo (2);Educador Físico (2); Enfermeiro (4); Farmacêutico (1); Médico – Ginecologista Obstetra (1); Professor Educação Infantil (1); Professor – Artes (1); Professor de Educação Infantil (2); Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4); Assistente Social (1); e Biomédico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,01 e R$ 9.873,90, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 26 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora FAPEC. O valor da inscrição varia entre R$ 100,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos/ pedagógicos, matemática e legislação do município; prova prática (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de maio de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

