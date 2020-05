Concurso Prefeitura Municipal de São Domingos GO 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de São Domingos divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 35 vagas em cargos de nível fundamental e superior.

Este certame busca preencher 35 vagas dentre os cargos de Professor Nível II – Pedagogia (24); Professor Nível II – Língua Inglesa (2); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Vigilante Nível 1 (2) e Monitor de Artesanato (4), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária de 30 e 40 horas semanais, com salários que alternam de R$ 1.045,00 e R$ 2.381,04 ao mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 de maio (a partir das 09h) até às 23h59min do dia 17 de maio de 2020, no site oficial da Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 07 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso