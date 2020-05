Concurso SAMU 2020 abre vagas com salários de até R$ 8.050,38

Segundo uma lista preparada pelo Notícias Concursos, há vagas abertas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192, para diversos cargos.Os salários, já com os benefícios, podem chegar a até R$ 8.050,38.

O Samu é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à população em casos de emergência. Com o serviço, o governo vem reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.

O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.

O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP – SAMU 192) faz saber aos interessados a abertura de 30 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem socorrista, auxiliar administrativo, advogado, técnico auxiliar de regulação médica, auxiliar de almoxarifado e frota, contador, técnico de informática, operador de rádio, zelador, entre outros.

Um condutor de ambulância vai ter missão de trabalhar no SAMU como motorista de viatura de resgate, dirigindo-se imediatamente ao local do chamado quando acionado; guiar ambulância com segurança respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim como de direção defensiva; atuar como parte da equipe no atendimento a vítima, sob orientação e fiscalização da equipe de enfermagem; comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço pré-determinada; entre outras.

Além disso, o Auxiliar Administrativo deverá executar atividades de apoio administrativo e operacional aos órgãos da administração do Consórcio, sob supervisão e orientação técnica; digitar pareceres, informações técnicas e demais documentações; analisar, processar e atualizar dados; levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores; operar equipamentos e sistemas de informática; cumprir as determinações da chefia imediata; executar outras tarefas inerentes ao emprego público.

Um operador de rádio deverá operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação; comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.596,16 e R$ 8.050,38. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 04 de maio de 2020, no site oficial da Faculdade Alfa. A taxa de inscrição oscila entre R$80 e R$150. Veja o edital.

