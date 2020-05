Concurso SEPLAG 2020 será via ENEM com o salário de R$5.451,65

Edital publicado. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SEPLAG MG 2020) para o preenchimento de 40 vagas no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

Os salários iniciais para o cargo chegam a R$5.451,65 por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime estatutário, o que prevê a estabilidade empregatícia aos servidores.

O concurso público da SEPLAG-MG 2020 via contar com duas etapas. A primeira vai ser o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2020). Na segunda, será realizado o curso de graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

Segundo o edital do concurso, a escolaridade mínima exigida vai ser o de nível superior, conferido pelo diploma do curso de graduação em Administração Pública, segunda etapa do concurso.

Segundo o documento de abertura, o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental vai ser responsável pela formulação, supervisão, avaliação de políticas públicas, realização de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade. Além disso, compete ao cargo a modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

Os aprovados vão ser lotados no quadro de servidores da SEPLAG-MG e seu exercício poderá se dar em qualquer unidade administrativa da secretaria.

O concurso SEPLAG MG 2020

Quem desejar participar do concurso, o primeiro passo é se inscrever no Enem 2020. Os interessados em se inscrever entre 11 e 22 de maio, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após isso, as inscrições deverão ser feitas no concurso Seplag MG, pelo site da Fundação CefetMinas, banca organizadora. As inscrições serão realizadas entre 1º de julho e 19 de agosto. A taxa de inscrição custa R$60. O pagamento poderá ser feito até 20 de agosto.

Segundo o edital, podem solicitar isenção da taxa de inscrição:

Apenas desempregado;

menor aprendiz, ou membro de família de baixa renda; e

inscrito no programa CadÚnico.

Segundo o edital, poderá preencher o requerimento específico de 1º a 20 de julho, pela página da Fundação CefetMinas. Além de encaminhar documentação comprobatória das condições.

O resultado dos pedidos de isenção vai ser divulgado no dia 29 de julho. Quem não tiver a solicitação aceita poderá recorrer nos dias 30 e 31 de julho.

A validade da seleção vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

ENEM 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22/04), os Editais nº 33 e nº 34, de 20 de abril de 2020, que ajustam as datas da aplicação do Enem Digital, adiado para os dias 22 e 29 de novembro, bem como as regras de solicitação de isenção. A aplicação do Enem impresso segue com previsão de acontecer nos dias 1º e 8 de novembro.

Ficam ainda formalmente definidas as novas cidades de aplicação do Enem Digital, agora distribuídas em todas as 27 unidades da Federação, decisão que o Inep também já havia antecipado. O plano inicial era de aplicação em apenas 15 capitais.

Outro ponto de destaque, também já antecipado pelo Instituto, é a concessão da gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem o pedido formal dos inscritos. A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para os que escolherem o Enem digital e se aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de prova e não tenham justificado ausência.