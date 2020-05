Concurso TCE AM 2020/2021: presidente anuncia vagas para procurador e auxiliar

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas prevê a realização do novo concurso TCE AM 2020/2021 com vagas para Procuradoria Geral Jurídica da Corte de Contas. Segundo o presidente do órgão, conselheiro Mario de Mello, o objetivo é que o edital seja publicado ainda este ano.

A oferta será para os cargos de procurador e auxiliar, destinados a profissionais da área do Direito. O anúncio foi feito em março pelo presidente do tribunal, durante transmissão ao vivo no Instagram.

Liberação do concurso TCE AM

O aval é o primeiro passo para realização do concurso para criação da Procuradoria Jurídica no Tribunal de Contas. Para isso, o governador do Amazonas, Wilson Lima, deve encaminhar projeto de lei para alterar a Constituição do Estado.

Atualmente, o órgão é representado judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). No entanto, a iniciativa do presidente do tribunal prevê a criação de uma Procuradoria própria.

“Já conversei com o governador Wilson Lima e ele irá enviar para a Assembleia um projeto para alterar a Constituição do Estado e autorizar a criação da Procuradoria Jurídica no Tribunal de Contas”, explicou o conselheiro Mario de Mello.

Portanto, a partir da criação da estrutura organizacional poderá ser feito o concurso público. A seleção será complementar a anunciada pelo TCE AM para abertura de 150 vagas de auditor técnico de controle externo. A banca organ provas este ano ou no início de 2021izadora das duas seleções será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Provas em 2020 ou no início de 2021

De acordo com o presidente do TCE AM, a previsão é que as provas sejam realizadas no final deste ano ou no início de 2021. Ainda, reafirmou o compromisso de publicar o edital este ano.

“Tenho muita fé em Santa Clara e, se Deus quiser, iremos realizar o concurso ainda este ano. Meu compromisso e meu objetivo é fazer este concurso este ano”, afirmou o conselheiro Mario de Mello.

O presidente também revelou que a estimativa é de nomear os aprovados no concurso até o término de sua gestão, em 2021.

Vagas do concurso TCE AM para nível superior

O concurso para o TCE do Amazonas terá vagas para auditor técnico de controle externo – auditoria governamental. A carreira exige nível superior em Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Geologia, Jornalismo, Medicina, Pedagogia, Psicologia ou Odontologia.

Também, haverá chances para auditor técnico de controle externo – Ministério Público de Contas, preenchidas por bacharéis em Direito.

Informações do concurso