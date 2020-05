CONCURSOS da semana: mais de 5,9 mil vagas com salários de até R$ 8 mil

A semana começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 5.991 no total -com salários atrativos. O destaque vai para o concurso do Ministério da Justiça, que abriu edital com salários de até R$8,3 mil.

Veja a lista completa e prepare-se:

Ministério da Justiça

Edital publicado! Foi divulgado nesta segunda-feira, 11 de maio, o novo edital de concurso para o Ministério da Justiça. De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), são oferecidas 35 vagas temporárias com salários de R$8,3 mil.

As vagas oferecidas no edital do concurso do Ministério da Justiça 2020 serão oferecidas para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).

Para concorrer a uma das vagas no concurso do MJ, em todos os cargos citados acima, o candidato deverá ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o edital do concurso do Ministério da Justiça, os aprovados vão atuar por 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no quadro de profissionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso do Ministério da Justiça deverão se inscrever entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de junho de 2020, no site da banca (https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp). A taxa de inscrição vai custar R$60.

DEPEN (PR)

Foi divulgado no Diário Oficial, o novo edital do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Concurso DEPEN PR 2020) para o preenchimento de 1.394 vagas temporárias. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para o cargo de Guarda Prisional.

Do total de vagas oferecidas no EDITAL DEPEN PR 2020, são 227 oportunidades às mulheres e 1.167 aos homens. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo e idade entre 18 e 59 anos.

De acordo com o edital DEPEN PR, o contrato assinado terá prazo máximo de um ano, mas com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da Administração Pública.

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade da seleção DEPEN PR 2020.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 12 horas do dia 19 de maio e 12 horas do dia 29 de maio, através do site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca que coordena o certame. A taxa é de R$75,00.

O concurso Depen PR 2020 vai contar com duas etapas. De acordo com o edital, a primeira etapa vai contar com análise de títulos, em que os candidatos deverão enviar seus documentos entre os dias 19 e 17 horas do dia 29 de maio.

Ministério da Saúde

Edital publicado. Foi divulgado no Diário Oficial da União o novo edital de seleção para o preenchimento de 4.117 vagas. De acordo com os documentos, são 4.117 vagas para atuação em hospitais federais do Rio de Janeiro.

As vagas são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os aprovados vão atuar nas ações do combate do novo coronavírus. Os salários vão chegar a até R$11 mil.

As vagas do Ministério da Saúde são destinadas aos hospitalares federais do Rio de Janeiro: Hospital Federal do Andaraí (HFA); Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Instituto Nacional de Cardiologia (INC); Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

De acordo com o edital, há vagas para Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar. A exigência é de nível médio. O salário é de R$1.700 para 40 horas semanais.

Quem possui nível médio, com formação técnica em Enfermagem, podem concorrer ao cargo de Técnico de Enfermagem. Os salários vão chegar a R$2.000 para jornada de 40 horas semanais.

Para nível superior, as vagas temporárias são destinadas para médicos 24 horas, com salário de de R$11 mil.

Além disso, há vagas para enfermeiro e atividades de gestão e manutenção hospitalar. Os salários chegam a R$3.500 e R$3.000, respectivamente, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os contratos serão assinados por seis meses, com possibilidade de prorrogação por até dois anos, conforme a necessidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus.

Em relação ao número de vagas, os cargos ficaram distribuídos da seguinte maneira:

Médico : 1.137 vagas

: 1.137 vagas Enfermeiro : 996 vagas

: 996 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível superior) : 604 vagas

: 604 vagas Técnico de Enfermagem : 865 vagas

: 865 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível técnico): 515 vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 e 24 de maio, através do site. A seleção vai contar com análise curricular e os candidatos aprovados serão convocados via e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Aeronáutica (SMV)

Edital publicado. A Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de dois editais de processos seletivos para preenchimento de vagas (convocação e incorporação) em cargos de níveis médio/técnico e superior. São 445 vagas no total para Serviço Militar Voluntário (SMV) e temporário para atuação na área da Saúde.

Para nível médio/técnico são oferecidas 276 vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem. O restante das vagas, 169, serão oferecidas para os cargos de médico, enfermeiro, fisioterapeuta e farmacêutico, todos de nível superior.

As vagas oferecidas no concurso são destinadas para o Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Recife-PE, Manaus-AM, Canoas-RS, Brasília-DF e Belém-PA.

De acordo com o edital da Aeronáutica/SMV, para concorrer às vagas de nível médio/técnico os candidatos deverão possuir, além do nível médio, o curso técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe. Além disso, o edital destaca que o edital conta com oportunidades destinadas exclusivamente a concorrentes com experiência em atividade de terapia intensiva.

Para cargos de nível superior, será necessário possuir graduação na área de interesse e estar devidamente registrado no órgão de classe profissional. Além disso, mas a depender do cargo, o candidato deverá ter experiências específicas, residência ou título de especialista em seu segmento.

De acordo com informações da Aeronáutica, as seleções são de caráter emergencial em razão da necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 13 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, no site da Força Aérea Brasileira. Não haverá taxa para participar do certame.