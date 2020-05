Concursos DETRAN: dois EDITAIS para 2020 confirmados; veja

Excelentes oportunidades. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) já tem dois editais de concursos confirmados para serem publicados em 2020.

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) foi criado como órgão (havendo alguns estados que o tornaram autarquias) do Poder Executivo Estadual que fiscaliza o trânsito de veículos terrestres em suas respectivas jurisdições, no território Brasileiro. Entre suas atribuições está a determinação das normas para formação e fiscalização de condutores.

No território Brasileiro, os DETRANs são responsáveis pela avaliação da capacidade física, mental e psicológica dos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A avaliação é feita pelos serviços médicos e psicológicos existentes nos DETRANs (ou pelos seus credenciados).

Os DETRANs também são responsáveis pelo credenciamento de fabricantes de placas e tarjetas na jurisdição de cada estado. Para o credenciamento as empresas devem demonstrar capacidade jurídica e técnica, além de regularidade fiscal e idoneidade financeira para a produção das placas e tarjetas em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Outra responsabilidade dos DETRANs, em vários Estados, é o credenciamento de Despachante de Trânsito para a área de documentação de veículos.

Veja a lista de concursos confirmados para 2020:

1) Concurso DETRAN no Rio Grande do Norte

O Departamento Estadual de Trânsito tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso DETRAN) em breve. Uma nova comissão do certame foi formada. Há também a informação dos cargos que serão oferecidos no edital.

Os preparativos para o certame já foram iniciados pela nova comissão. A expectativa é que o edital do certame seja liberado até agosto. As informações foram transmitidas por fontes ao site Folha Dirigida. A previsão é que o levantamento fique pronto entre final de abril e início de maio. As vagas serão abertas para o Estado do Rio Grande do Norte

O estudo tem previsão de ser entregue até o final de maio à direção do Departamento e apresentado à Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte o projeto básico da seleção.

O edital vai trazer vagas para os cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas são, até o momento, destinadas aos cargos de assessor técnico – várias áreas e para assistente técnico.

Confira quem fará parte da banca do concurso:

Milton Gomes Barreto – Assistente Técnico – Matrícula, 176.550 -7, (Presidente); Aline Kelly Costa da Silva – Assistente Técnico – Matrícula, 215.147-2, (Membro); Eduardo Luciano de Lucena – Analista de Suporte – Matrícula, 214.668-1, (Membro); Antonino Melo dos Santos – Assessor Técnico – Matrícula, 199.473-5, (Membro); Mércia da Silva Pereira – Assessor Técnico – Matrícula, 215.070-0, (Membro).

A comissão do concurso havia sido formada em setembro de 2018. O documento que forma a comissão não informava o prazo para conclusão dos trabalhos pelo grupo de trabalho. No entanto, com o novo documento publicado, a antiga Portaria nº 1330/2018-GADIR, publicada no DOE 14253, de 20 de setembro de 2018, foi revogada.

Os trâmites necessários para realização do concurso estavam estagnados. Em abril de 2019, a assessoria de imprensa justificou que o motivo da lentidão nos preparativos no edital estava relacionado a questões orçamentárias.

Você Pode Gostar Também:

Em setembro de 2019, os funcionários entraram em greve. Entre as reivindicações da categoria estava a abertura de novo concurso do Detran-RN para reposição de pessoal. Além disso, os profissionais querem reajuste salarial, pagamento das três folhas em atraso devidas aos aposentados e pensionistas do Departamento.

De acordo com o diretor de imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado (Sinai-RN), Alexandre Guedes, “fica difícil, nestas condições, a categoria suportar as adversidades que está enfrentando”.

A Assessoria de Imprensa do Detran-RN disse que o governo propõe a chamada de aprovados em um novo concurso em 2021. Para isso acontecer, o edital seria publicado no decorrer de 2020.

O certame deverá contar, conforme antecipado pelo Notícias Concursos, com oportunidades para candidatos de ensino médio e superior. As informações foram confirmadas pelo setor de Recursos Humanos do Departamento.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado do dia 20 de setembro, a portaria que designa os servidores que vão compor a comissão organizadora do certame. A expectativa é que o edital seja divulgado ainda este ano. Para isso, o órgão deverá escolher uma banca organizadora do certame.

De acordo com o documento divulgado (veja abaixo), o grupo de trabalho será composto por Milton Gomes Barreto, Dyanne Barbosa de Azevedo, Aline Kelly Costa, Eduardo Luciano de Lucena e Victor Gomes de Morais.

Em uma outra portaria, o DETRAN-RN designou Eciana Lopes de Oliveira, Sandra Fernanda Lima de Medeiros e Humberto Jose Dantas de Araujo, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Aplicação de Provas Teóricas.

Agora, com comissão formada, os membros deverão se reunir para elaboração do projeto básico. Após concluir o processo, uma organizadora poderá ser escolhida através de dispensa de licitação ou através de processo licitatório.

O concurso DETRAN-RN deverá contar com vagas para os cargos de assistente técnico e assessor técnico, com exigência de nível médio e superior, respectivamente. As especialidades dos cargos ainda serão reveladas. Lembrando que outras funções também poderão ser contempladas no edital. No entanto, isso vai depender do levantamento de cargos que serão realizados pela comissão do certame.

2) Concurso DETRAN no Pará

O Departamento de Trânsito se aproxima de abrir um novo edital de concurso público (Concurso DETRAN 2020) em breve. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração confirmou os preparativos de abertura do certame que, segundo o setor, está previsto para ser publicado ainda este ano para lotação no Pará.

O quantitativo de vagas ainda não foi informado. De acordo com informações da Secretaria, mesmo com o coronavírus, o planejamento do governo para o certame continua em vigor. As informações foram confirmadas em nota enviada ao site Folha Dirigida.

“A Seplad informa que todo o processo interno, referente ao planejamento do concurso previsto para 2020, continua em andamento, pois a Seplad trabalha dentro da sua competência para que a execução de cada processo não seja prejudicada”.

Além do concurso público do DETRAN-PA, o Governo Estadual prepara outros 12 concursos para serem publicados ao longo do ano, como por exemplo, para Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Educação.

Veja também: Concursos Polícia Federal e PRF têm vagas em análise para nível médio! Inicial de R$4 mil