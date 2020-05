Concursos Federais 2021: Orçamento não prevê abertura de novos editais

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de maio e 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20). A taxa de inscrição vai custar:

a) Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Cargos/áreas 1 a 7 : R$ 130,00;

: R$ 130,00; b) Agente Federal de Execução Penal – Cargo 8: R$ 120,00.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos/áreas de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da manhã.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Agente Federal de Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da tarde.