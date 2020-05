Concursos FEDERAIS abrem 13.451 vagas para todo o Brasil e até R$ 6.030,23 – Notícias Concursos

Nos últimos dias, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estado e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc.

Com isso os concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames suspensos e/ou adiados.

No entanto, na contramão dos concursos postergados, em meio à pandemia, há os concursos de grande importância neste momento voltados para área da saúde. O Governo Federal oferece 13.451 vagas em grandes concursos. VEJA:

1- Concurso DEPEN

Foi publicado o novo edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Concurso DEPEN 2020). De acordo com o documento, são 309 vagas para os cargos de Agente Federal de Execução Penal (médio – 294 vagas) e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal (superior – 15 vagas).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Os candidatos serão lotados na sede do DEPEN, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, conforme interesse e necessidade da administração.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de maio e 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20). A taxa de inscrição vai custar:

a) Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Cargos/áreas 1 a 7 : R$ 130,00;

: R$ 130,00; b) Agente Federal de Execução Penal – Cargo 8: R$ 120,00.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos/áreas de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da manhã.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Agente Federal de Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da tarde.

Concurso : DEPEN

: DEPEN Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 309

: 309 Remuneração : Até R$ 6.030,23

: Até R$ 6.030,23 Inscrições : entre 15 de maio e 05 de junho de 2020

: entre 15 de maio e 05 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$120 (nível médio) e R$130 (nível superior)

: R$120 (nível médio) e R$130 (nível superior) Provas : 06 de setembro de 2020 (manhã e tarde)

: 06 de setembro de 2020 (manhã e tarde) Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

2- Exército EsPCEx

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército abriu as inscrições do novo edital de concurso público (Concurso Exército Espcex 2020) para o preenchimento de 440 vagas de nível médio. O prazo segue aberto até 03 de junho.

De acordo com o edital, são 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. Do quantitativo de vagas, 89 serão reservadas aos negros (80 para homens e 09 para mulheres).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso Exército Cadetes EsPCEx 2020 podem se inscrever entre 05 de maio e 03 de junho de 2020, no site (www.espcex.ensino.eb.br). A taxa de inscrição custa R$90,00.

O aluno receberá, durante o curso, vencimento mensal, além de assistência médica, odontológica e psicopedagógica. Após ser considerado Aspirante-a-oficial, primeiro posto da carreira logo após a conclusão da AMAN, receberá aproximadamente R$ 6.993,00.

O exame intelectual é composto de provas escritas, realizadas em 2 (dois) dias consecutivos e aplicadas a todos os candidatos inscritos, possuindo os seguintes módulos:

Você Pode Gostar Também:

I – 1º dia: módulo aplicado em um único período de tempo, sem intervalos, composto das provas de Português (com 20 questões objetivas e peso 2), de Redação (questão discursiva), de Física (com 12 questões objetivas e peso 1) e de Química (com 12 questões objetivas e peso 1); e

II – 2º dia: módulo aplicado num único período de tempo, sem intervalos, composto das provas de Matemática (com 20 questões objetivas e peso 2), de Geografia (com 12 questões objetivas e peso 1), de História (com 12 questões objetivas e peso 1) e de Inglês (com 12 questões objetivas e peso 1).

O Exame Intelectual, a ser aplicado nos dias 26 e 27 de setembro de 2020, terá duração de 4 h e 30 min (quatro horas e trinta minutos), em cada dia. A prova versará sobre as disciplinas e assuntos constantes neste Edital e no Manual do Candidato. A prova de Redação terá apenas caráter eliminatório.

Concurso : Exército EsPCEx

: Exército EsPCEx Banca organizadora: EsPCEx

EsPCEx Escolaridade : médio

: médio Número de vagas: 440

440 Remuneração : R$6.993,00

: R$6.993,00 Inscrições : entre 05 de maio e 03 de junho de 2020

: entre 05 de maio e 03 de junho de 2020 Taxa de Inscrição: R$90,00

R$90,00 Provas : 26 e 27 de setembro de 2020

: 26 e 27 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

3- INSS

As inscrições do edital de concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando preenchimento de mais de 8 mil vagas para atuação em força tarefa seguem abertas até este domingo, 10 de maio. Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente.

Segundo o edital publicado, para concorrer será necessário ser aposentado pelo regime próprio de Previdência Social da União ou militar da reserva das Forças Armadas. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até domingo, 10 de maio de 2020. A matrícula poderá ser feita através do site do próprio Instituto Nacional do Seguro Social.

No mesmo site do órgão vai ser feita a divulgação dos atos pertinentes do concurso, como por exemplo, os resultados das etapas do processo seletivo, e a convocação dos candidatos para ocupação dos cargos. Serão oferecidas, ao todo, 8.240 vagas.

As vagas liberadas estão distribuídas em grupos e atuação no próprio Instituto ou demais órgãos que são vinculados ao INSS.

As oportunidades estão divididas em grupos e atuação no próprio INSS ou demais órgãos vinculados. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher o grupo a qual deseja concorrer.

Como já era de se esperar, o maior quantitativo de vagas é para atendimento aos segurados e apoio administrativo. São 7.400 vagas abertas para todos os aposentados e militares no posto máximo de segundo sargento.

Período de inscrição – 04/05/2020 a 10/05/2020

04/05/2020 a 10/05/2020 Análise das inscrições – 11/05/2020 a 17/05/2020

11/05/2020 a 17/05/2020 Divulgação da lista de inscritos e resultado preliminar – 18/05/2020

18/05/2020 Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar – 19/05/2020 e 20/05/2020

19/05/2020 e 20/05/2020 Análise dos recursos – 22/05/2020 a 25/05/2020

22/05/2020 a 25/05/2020 Divulgação do resultado dos recursos – 26/05/2020

26/05/2020 Homologação do resultado final – 26/05/2020

4- Correios

O programa de Jovem Aprendiz dos Correios 2020 segue com inscrições abertas. O prazo de inscrição, que iria até 30 de abril, foi prorrogado. Agora, conforme o edital do processo seletivo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de maio. O concurso Correios oferece 4.462 vagas.

As vagas oferecidas para Jovem Aprendiz Correios 2020 são em caráter imediato e em formação de cadastro reserva. As oportunidades são para o Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros Estados, além do Distrito Federal.

O concurso visa contratação especial de aprendizes, para o preenchimento de 4.462 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e duas) vagas e formação de cadastro reserva, na formação de Assistente Administrativo e Assistente de Logística.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 31 de março e 29 de maio de 2020, no site oficial dos Correios (www.correios.com.br). O candidato deverá seguir as seguintes etapas: Acesso à Informação; Empregados Públicos e em seguida clicar em Concurso Públicos. Veja o edital