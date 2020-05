CONCURSOS: Última semana de maio tem 2.786 vagas com salários de até R$20 mil

A semana começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 2.786 no total -com salários atrativos. O destaque vai para o concurso do DEPEN, que abriu edital com 309 vagas.

Veja a lista completa e prepare-se:

Ministério da Justiça

Edital publicado! Foi divulgado o novo edital de concurso para o Ministério da Justiça. De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), são oferecidas 35 vagas temporárias com salários de R$8,3 mil.

As vagas oferecidas no edital do concurso do Ministério da Justiça 2020 serão oferecidas para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).

Para concorrer a uma das vagas no concurso do MJ, em todos os cargos citados acima, o candidato deverá ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, no Distrito Federal.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso do Ministério da Justiça deverão se inscrever entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de junho de 2020, no site da banca (https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp). A taxa de inscrição vai custar R$60.

Concurso : Ministério da Justiça

: Ministério da Justiça Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 35

: 35 Remuneração : até R$8,3 mil

: até R$8,3 mil Inscrições : entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de junho de 2020

: entre 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$60

: R$60 Provas : 02 de agosto de 2020

: 02 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

DEPEN (PR)

Foi divulgado no Diário Oficial, o novo edital do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Concurso DEPEN PR 2020) para o preenchimento de 1.394 vagas temporárias. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para o cargo de Guarda Prisional.

Do total de vagas oferecidas no EDITAL DEPEN PR 2020, são 227 oportunidades às mulheres e 1.167 aos homens. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo e idade entre 18 e 59 anos.

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade da seleção DEPEN PR 2020.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 12 horas do dia 19 de maio e 12 horas do dia 29 de maio, através do site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca que coordena o certame. A taxa é de R$75,00.

Concurso DEPEN

Foi publicado o novo edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Concurso DEPEN 2020). De acordo com o documento, são 309 vagas para os cargos de Agente Federal de Execução Penal (médio – 294 vagas) e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal (superior – 15 vagas).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Os candidatos serão lotados na sede do DEPEN, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, conforme interesse e necessidade da administração.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de maio e 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20). A taxa de inscrição vai custar:

a) Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Cargos/áreas 1 a 7 : R$ 130,00;

: R$ 130,00; b) Agente Federal de Execução Penal – Cargo 8: R$ 120,00.

Concurso : DEPEN

: DEPEN Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 309

: 309 Remuneração : Até R$ 6.030,23

: Até R$ 6.030,23 Inscrições : entre 15 de maio e 05 de junho de 2020

: entre 15 de maio e 05 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$120 (nível médio) e R$130 (nível superior)

: R$120 (nível médio) e R$130 (nível superior) Provas : 06 de setembro de 2020 (manhã e tarde)

: 06 de setembro de 2020 (manhã e tarde) Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso Exército – Espcex

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso Exército Espcex 2020) para o preenchimento de 440 vagas de nível médio.

De acordo com o edital, são 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. Do quantitativo de vagas, 89 serão reservadas aos negros (80 para homens e 09 para mulheres).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso Exército Cadetes EsPCEx 2020 podem se inscrever entre 05 de maio e 03 de junho de 2020, no site (www.espcex.ensino.eb.br). A taxa de inscrição custa R$90,00.

Concurso Marinha – Escola Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas a mulheres negras.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$ 1.574,12, composto por soldo de R$ 1.334 mais adicional militar de R$ 173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$ 66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$ 6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$ 7.490.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 07 de junho de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

Concurso : Marinha do Brasil

: Marinha do Brasil Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 22

: 22 Remuneração : até R$7.490

: até R$7.490 Inscrições : entre 08 horas do dia 20 de abril e 07 de junho de 2020

: entre 08 horas do dia 20 de abril e 07 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$65

: R$65 Provas : primeira quinzena de agosto

: primeira quinzena de agosto Situação: PUBLICADO

Agência Nacional de Águas

Foi divulgado no Diário Oficial da União o novo edital da Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. De acordo com o edital, a oferta é de uma vaga temporária para consultor por produto. As oportunidades são para o Projeto de Organismo Internacional.

Os aprovados na seleção vão ser contratados por 120 dias pelo valor total de R$83.336,61. O que representa cerca de R$20 mil por mês.

A Agência tem objetivo de contratar consultor para propor estratégias e arranjos institucionais voltados à implementação de planos de recursos hídricos nas bacias hidrográficas interestaduais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 19 de maio e 09 de junho de 2020, no site do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), com o envio do curriculum Vitae.

Prefeitura de Sorocaba (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Sorocaba retifica um dos editais (nº 001 e 002/2020) de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 103 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 11 de maio (a partir das 10h) até o dia 12 de junho de 2020, no site oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 19,50 e R$ 61,50.

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); prova de redação; e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em datas prevista para os dias 9, 16 e 23 de agosto de 2020.

Concurso : Prefeitura Municipal de Sorocaba SP

: Prefeitura Municipal de Sorocaba SP Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 103

: 103 Remuneração : R$ 1.499,96 a R$ 7.231,73

: R$ 1.499,96 a R$ 7.231,73 Inscrições : 11 de maio a 12 de junho de 2020

: 11 de maio a 12 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 19,50 a R$ 61,50

: R$ 19,50 a R$ 61,50 Provas : 9, 16 e 23 de agosto de 2020

: 9, 16 e 23 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAIS 2020

Prefeitura de Ritápolis (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista abriu novo edital de concurso público para preenchimento 57 vagas em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais – Jardineiro (2), Auxiliar de Serviços Gerais – Faxineira (10), Calceteiro (1), Pedreiro (2), Auxiliar de Serviços Gerais – Cozinheiro (10), Tratorista (3), Pintor (1), Auxiliar de Serviços Gerais – Braçal/ Limpeza Urbana (10); Serralheiro (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Agente Administrativo (3); Técnico em Enfermagem (3); Professor de Educação Física – natação (2); Psicólogo (2); Dentista (2), Enfermeiro (2) e Farmacêutico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 899,23 e R$ 2.892,56, por carga horária de 14 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de maio (a partir das 08h) até as 17h do dia 23 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Máxima Auditores. O valor da inscrição varia entre R$ 47,00 e R$ 130,00.

Concurso : Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista MG

: Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista MG Banca organizadora : Máxima Auditores

: Máxima Auditores Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 57

: 57 Remuneração : R$ 899,23 a R$ 2.892,56

: R$ 899,23 a R$ 2.892,56 Inscrições : 23 de maio a 23 de junho de 2020

: 23 de maio a 23 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 47,00 a R$ 130,00

: R$ 47,00 a R$ 130,00 Provas : 12 julho de 2020

: 12 julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

SEED (PR)

Saiu EDITAL. A Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed PR) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 30 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils); Professor; Professor Pedagogo e Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC), Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de maio (a partir do dia 29 de maio) até às 17h do dia 05 de junho, mediante preenchimento de formulário online, no site da Seed.

Concurso : Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed PR)

: Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed PR) Banca organizadora : SEED

: SEED Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : R$ 11,23 a R$ 16,04 hora/aula

: R$ 11,23 a R$ 16,04 hora/aula Inscrições : 29 de maio a 05 de junho

: 29 de maio a 05 de junho Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : títulos

: títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Civil (PR)

A Polícia Civil do Estado do Paraná abriu as inscrições do edital de concurso público (Concurso PC PR 2020) para o preenchimento de 400 vagas imediatas nos cargos de Delegado, Investigador e Papiloscopista. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR), banca organizadora do certame, recebe os interessados até 02 de junho.

As vagas são destinadas aos cargos de Delegado (50 vagas), Investigador (300 vagas) e Papiloscopista (50 vagas). Os salários chegam a:

R$ 18.280,05 para Delegado;

R$ 5.588,05 para Investigador; e

R$ 5.867,45 para Papiloscopista

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar: