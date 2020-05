Confira a história de amor de Gabriel Medina e Yasmin Brunet

Yasmin Brunet e Gabriel Medina demoraram para assumirem o relacionamento, mas isso finalmente rolou e os pombinhos já não escondem mais o quanto se amam.



Depois de tantas evidências e tantas tentativas de abafarem os rumores sobre o romance, agora eles estão livres para se declararem, se elogiarem, aparecerem juntos, postarem muita foto e mostrarem como estão apaixonados.



E nós do OFuxico resolvemos resumir como se desenrolou a história desse namoro fofo e que já ganhou tantos fãs nas redes sociais.



Confira!







Os dois solteiros



Em março deste ano, Yasmin Brunet anunciou o fim do seu relacionamento de 15 anos com Evandro Soldati, chocando seus seguidores.



Já Gabriel Medina tinha alguns affairs, era visto com algumas mulheres e era alvo de alguns rumores na mídia, envolvendo ele e Bruna Griphao, Anitta e Hariany Almeida, por exemplo, mas nunca confirmou e nunca apareceu, de fato, em relacionamento sério com alguém.



Porém, dias depois da separação de Yasmin, os dois começaram a se seguir no Instagram, o que iniciou uma especulação em torno dos pombinhos.







Flagrados por fãs



No dia 13 de março, Gabriel Medina e Yasmin Brunet foram vistos juntos em um bar de São Paulo. Uma fã inclusive acabou tirando foto com os dois, que foram flagrados aos beijos e abraços, segundo o Instagram Sub Celebrities.



Logo depois, o colunista Leo Dias anunciou que eles estavam ‘se conhecendo melhor’, segundo amigos do suposto casal, mas que não se desgrudavam por nada.











Quarentena juntos



Uma semana depois, após o governo decretar quarentena por causa da pandemia de coronavírus, os rumores sobre o relacionamento dos dois apenas aumentaram quando percebeu-se que eles estavam passando o isolamento social juntos.



Isso foi descoberto quando os dois publicaram stories iguais de um bolo de cenoura com chocolate. Poderia ser apenas coincidência, mas uma mesa amarela e o jeito que o doce estava cortado acabou entregando que se tratava do mesmo cenário.



Depois, Yasmin ainda postou um vídeo com o cachorro de Medina e desde então não tem mais como disfarçar. Apesar de não se manifestarem, já estava claro que a modelo estava morando na casa do surfista no litoral de São Paulo durante a quarentena.



Inclusive ela chegou a publicar um story dele e de um amigo tocando violão e cantando.























Tentaram negar



Mesmo com tantas evidências, eles tentaram abafar os rumores sobre o namoro. Muito discretos sobre a relação, Gabriel Medina chegou até a declarar em live que fez com Felipe Prior, do Big Brother Brasil 20, que estava solteiro.



O surfista também tinha postado um story com Yasmin Brunet e apagou, tudo para tirar os holofotes de cima dos dois. Mas nada deu certo.



Não adiantava mais esconder, tentar desconversar ou desviar do assunto… aí eles resolveram aparecer juntos e pronto.







Atividades juntinhos



Assim, desde então, começaram a publicar fotos juntos sem preocupação em esconder que estavam passando a quarentena coladinhos e fazendo muitas atividades diferentes para ocupar o tempo.



Por meio dos stories do Instagram, eles compartilharam registros de quando Yasmin cortou o cabelo de Medina, quando a modelo tatuou o braço do surfista e também de quando personalizaram camisetas e usaram roupas iguais.



Além disso, eles também fazem vídeos para o aplicativo TikTok, com coreografias fofas e divertidas, além de muitos stories grudadinhos, no maior romance, inclusive assistindo lives juntos.



E além de Yasmin Brunet postar foto com os amigos de Medina, até com a família dele ela já posou. Está sério mesmo esse relacionamento.







































Vídeo dando beijaço



E mesmo com tudo isso, ainda assim Gabriel Medina e Yasmin Brunet não assumiam logo que estavam namorando, “sim, e ponto final”.



Mas aí o surfista nos presenteou com um vídeo que não dava margem para outras interpretações. Se antes eles apareciam apenas como “bons amigos”, agora percebemos que não era bem assim, já que eles trocaram um beijão no registro. Ei, Gabriel, amigo não beija a amiga assim!











Oficializado em rede nacional



Mas depois descobrimos que o vídeo foi só um aquecimento para eles FINALMENTE assumirem a relação para o público.



Em entrevista para o Esporte Espetacular, da Globo, Gabriel Medina revelou que a quarentena lhe ‘deu uma namorada’ e o romance foi oficializado em rede nacional. Já era hora!







Muitas declarações



Agora, os pombinhos estão livres para fazerem muitas declarações de amor nas redes sociais. Yasmin e Gabriel inclusive já postaram fotos nos perfis, sem ser em seus stories, para marcar o início dessa linda história.



Românticos, não perdem tempo em se elogiarem e mostrarem o quanto estão apaixonados. Felicidades ao casal!