CONFIRA – Após cura do Covid-19, Mumuzinho anuncia nova data para sua live

No fim de abril o cantor Mumuzinho foi diagnosticado com Covid-19 e precisou passar alguns dias internado. Na época ele tinha uma live marcada, que precisou ser adiada e agora finalmente já tem nova data. A próxima transmissão do cantor será no dia 7 de junho, às 18h.



Todas as regras e recomendações da OMS serão respeitadas e no lugar de fazer o show em sua varanda, ele vai fazer em um local a céu aberto.



“É com muita alegria que eu remarco a minha live. Passei por momentos difíceis nessa pandemia, mas estou curado e pronto para levar a alegria a todos de casa. Conto com o carinho de todos vocês.”, comentou Mumuzinho.