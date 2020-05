CONFIRA – Assista a live completa de Luan Estilizado, Rai Saia Rodada e Zezo

Tivemos algumas lives bem relevantes no último fim de semana e uma delas juntou Luan Estilizado, Rai Saia Rodada e Zezo. Foram mais de oito horas de transmissão e apesar de alguns pequenos problemas com a conexão, eles conseguiram alegrar o público por toda a noite e parte da madrugada.



A live recebeu diversos elogios e teve um repertório mais do que diversificado. Foram sucessos dos três artistas, músicas das antigas, grandes sucessos do Forró e outros ritmos e até mesmo Legião Urbana apareceu no repertório.



Outro ponto alto da live foi o entrosamento entre os três artistas, que além de cantarem juntos, passaram toda a live brincando e se divertindo. Se você perdeu, pode conferir ela completa abaixo!