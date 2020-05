CONFIRA – Calcinha Preta divulga vídeo do DVD com Gusttavo Lima

A banda Calcinha Preta é uma das maiores do Brasil quando se fala em Forró, o grupo gravou recentemente seu DVD para comemorar 25 anos de história e contaram com diversas participações, entre elas a do sertanejo Gusttavo Lima, um dos artistas de maior sucesso no país atualmente.



A música foi Um degrau na escada, grande sucesso do grupo sergipano. Nesta sexta-feira (22), o vídeo desta participação foi divulgado e você pode conferir logo abaixo!



Vale lembrar que Gusttavo sempre foi um grande fã da Calcinha Preta e principalmente de Daniel Diau, a quem, inclusive no DVD, ele chama de “O melhor cantor de Forró do Brasil”.