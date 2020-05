CONFIRA – Calcinha Preta fará nova live em junho

A live da Calcinha Preta foi uma das mais comentadas e teve uma das maiores audiências entre as transmissões do Forró e para quem assistiu e quer ver mais ou quem perdeu, mas quer uma nova, a banda já anunciou que outra live está sendo preparada para o mês de junho.



A live não teve data anunciada, mas a banda deixou claro nas redes sociais que no mês do São João os fãs poderão curtir novamente o repertório de uma das maiores bandas de Forró romântico do país.



(Reprodução/Instagram @calcinhapreta)





São João



Várias bandas e artistas estão se planejando para fazer lives durante o mês de junho, já que é o mês em que eles têm um maior número de shows no ano, mas devido a pandemia do coronavírus, as agendas foram canceladas.