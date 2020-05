CONFIRA – Calcinha Preta prepara lançamento de música com Safadão e outras cinco faixas

Há algum tempo a Calcinha Preta gravou o seu novo DVD, que comemora 25 anos de história. O projeto contou com grandes sucessos, músicas inéditas e participações mais do que especiais. Agora os fãs aguardam o lançamento de algumas das músicas, como a faixa Conta de luz, com Wesley Safadão. Vale lembrar que até o momento algumas já foram liberadas.



– Mais notícias do Forró



Além deste lançamento, a banda também irá divulgar mais cinco faixas do DVD nas plataformas de áudio.



O DVD da Calcinha Preta, desde o dia de sua gravação, já tem sido um dos lançamentos mais aguardados pelo público forrozeiro, já que a banda teve um grande crescimento nos últimos tempos, inclusive com novos fãs que estão conhecendo a banda, mesmo tendo uma história de mais de duas décadas.



A live do grupo, realizada no último dia 30, chegou a ter cerca de 800 mil aparelhos ligados simultaneamente.