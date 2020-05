CONFIRA – Mastruz com Leite anuncia segunda live para o dia 27 de junho

Recentemente nós pudemos ver a live da Mastruz com Leite, onde foram cantados sucessos que fizeram parte da história da banda. Quase 200 mil aparelhos estavam ligados simultaneamente na transmissão e agora, com o São João se aproximando, eles divulgaram a data da próxima transmissão, será no dia 27 de junho, às 19h.



A segunda live deverá contar com todos os vocalistas do grupo. Vale lembrar que na primeira a cantora Ingred Sousa não pôde participar.



Outro ponto que vale ressaltar é a forte ligação da Mastruz com Leite com o São João. É claro que toda banda de Forró tem a proximidade com a época por motivos óbvios, mas a Mastruz além de ter sido a pioneira no Forró Eletrônico, dedicou diversos trabalhos e projetos ao período junino em seus 30 anos de história.



Se você perdeu a primeira live do grupo cearense, não tem problema, pode assistir tudo que aconteceu no vídeo abaixo!