CONFIRA – Noda de Caju disponibiliza discografia completa no CONFIRA!

A Noda de Caju é uma das principais bandas do movimento do Forró das Antigas. Com uma história enorme no meio forrozeiro, a banda tem dezenas de sucessos em seus vários anos de história e agora os fãs podem conhecer ou relembrar toda esta trajetória. A banda disponibilizou toda a sua discografia aqui no CONFIRA, em seu perfil oficial.



Você pode conferir todos os sucessos já lançados pela banda desde o meio dos anos 90 até os lançamentos mais recentes. É a primeira vez na história em que a banda pernambucana tem toda a sua discografia disponível digitalmente para o público.



(Divulgação)





São mais de 20 CDs com vários dos sucessos e mudanças da banda ao longo do tempo. E se você quiser conferir, nós também temos uma playlist especial com as melhores músicas do grupo pernambucano. Clique no botão abaixo!



