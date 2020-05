CONFIRA – Relembre músicas que já foram eleitas o ‘Hit do São João’

Estamos quase chegando no mês de junho e ele vai ser um pouco diferente daquilo com o que estamos acostumados. Por causa da pandemia do novo coronavirus e da quarentena que o país e boa parte do mundo estão vivendo, o São João terá que se adaptar. Aqui no CONFIRA a festa não vai parar com o São João de Todos, grande festival online da plataforma, mas uma das mudanças mais claras deste ano para outros é um número baixo de novos lançamentos e consequentemente, poucas candidatas ao título de Hit do São João. Pensando nisso, resolvemos relembrar algumas faixas que ganharam o prêmio em anos anteriores.



A nossa primeira parada é em 2011, se hoje o cantor Rai Saia Rodada está em alta, com vários sucessos e novamente entre os artistas mais estourados da região, em 2011 isso era diferente, ele já havia vivido um auge e a banda estava um pouco esquecida, mas um lançamento especial fez com que ele entrasse em evidência, a música Parede de vidro.



A música foi gravada em 2010, mas ficou um bom tempo de lado, até que alguns grupos cearenses regravaram e estavam fazendo um certo sucesso no estado. A Saia Rodada então voltou as atenções para a faixa, que foi trabalhada e virou um verdadeiro sucesso pela região. Um tempo depois a música ainda foi regravada pela dupla Bruno e Marrone.



Já em 2012 foi a vez da banda Aviões do Forró ter CONFIRA eleita como grande hit do São João. A música foi Correndo atrás de mim, que na época era um sucesso gigantesco, principalmente por estar em uma novela de grande audiência na Rede Globo, Avenida Brasil.



Confesso que não conseguia lembrar exatamente qual música venceu como hit do São João em 2013 e por isso recorri a algumas premiações grandes da época, em uma delas, da TV Jornal de Caruaru, a vencedora foi Segunda opção, da Garota Safada. Wesley Safadão recebeu o prêmio em uma eleição que contou com mais de 130 mil votos.



A música foi um grande sucesso do cantor cearense em uma época que ele estava crescendo cada vez mais não só pelo Nordeste, mas também em outras regiões do Brasil.



Para lembrar o hit do São João de 2015, procurei no mesmo local da música anterior e na votação, mais uma vez Wesley levou o título de hit do São João com a música Ipad.



Muita gente deve lembrar da música do São João de 2015. Ela também venceu o mesmo prêmio das duas anteriores e foi um grande sucesso da Aviões do Forró. Na época abanda já vivia um de seus melhores momentos na carreira e, até então, a música havia se transformado em um dos clipes com mais visualizações já lançados pelo grupo.



Alguns podem lembrar que a música Camarote, de Safadão, também é de 2015, mas ela foi um hit durante todo o Carnaval.



A mesma votação também premiou o vencedor de 2016. Estamos falando da música Coração teimoso, de Gabriel Diniz. A música foi um grande sucesso e foi um passo a mais para GD crescer em sua carreira que vinha em uma grande ascensão.



Além de ser uma ótima música, algo que chamou muito a atenção foi o clipe, bem diferente do que estávamos acostumados a ver no Forró.



Em 2017 nós destacamos duas músicas. A primeira delas é novamente uma faixa de Gabriel Diniz, a música Paraquedas. Foi o grande sucesso do cantor naquele ano e teve participação especial de Jorge e Mateus.



A outra música é Ressaca de saudade, de Safadão. Ela foi gravado no DVD de Miami do cantor e foi uma das principais dele em 2017.



Pouco acima falei sobre uma premiação dada por uma televisão de Caruaru, em 2018 nós também usamos o critério da votação e nela a música Cozido da Patroa, de Solange Almeida, foi a escolhida com quase 40% dos votos. Vale lembrar que ela foi trilha sonora de novela da Globo.



Também é possível destacar a música Acabou, acabou, de Gabriel Diniz. O que só mostra como o artista vinha numa ascensão gigantesca com grandes sucessos ano a ano.



2019 foi um ano de grandes sucessos no Forró, mas sem dúvida alguma a música Bebe vem me procurar, de Rai Saia Rodada, foi uma das mais tocadas na época. Além de estar no repertório de praticamente todos os artistas da região e de fora do Nordeste, ela também caiu nas graças do público e se transformou em um dos maiores sucesso do ano, não só do São João.



Apesar disso, em uma enquete realizada aqui no CONFIRA, a primeira colocação ficou com outra música e mais uma vez foi de GD. A música foi Reapaixonar, mas também temos que lembrar que parte do público se mobilizou para homenagear o artista com o prêmio logo após o seu acidente.



E qual vai ser a música do São João 2020?