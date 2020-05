CONFIRA – Renno Poeta prepara primeira transmissão de um casamento online no Nordeste!

E se você tivesse o seu casamento marcado para uma data e de repente o mundo inteiro parasse devido a uma pandemia? Bom, esta é a situação de vários e vários casais não só pelo Brasil, mas no mundo. Pensando nisso, muitas cerimônias têm sido realizadas de forma virtual, com os convidados e os noivos se assistindo. Pensando nisso, o cantor Renno Poeta decidiu fazer a primeira transmissão de um desses casamentos pelo Youtube, dos noivos Monique Maciel e Felipe Laurent.



O cantor, sanfoneiro e compositor nos explicou os motivos que o levaram a ter a ideia. De acordo com ele, seu irmão e empresário, Davi, estava recebendo muitas ligações de clientes adiando ou até pensando em cancelar algumas festas por causa do Covid-19. E daí surgiu um estalo na mente dele.



“Por que vamos adiar o sonho dessas pessoas? Vamos tentar realizar, ressignificar e não adiar. Foi aí que veio a ideia. Conversei com Davi e ele falou com a cerimonialista Carol Crisóstomo, que conversou com um casal de noivos que já tinham data marcada com ela. Foi aí que resolvemos fazer o primeiro casamento a ser transmitido em formato de live no Youtube. A noiva vai casar na casa dela, eu vou estar dentro do estúdio com uma banda reduzida e toda segurança, a mestre de cerimônias também vai estar em outro ambiente e os convidados estarão em suas casas como se fosse uma festa.”, comentou Renno.



Para realizar toda a transmissão, Renno chamou a HD Vídeo, mesma empresa que fez as transmissões das lives dos cantores Wesley Safadão e Xand Avião.