CONFIRA – Um ano sem GD! Nós entrevistamos Luka Bass e falamos sobre Gabriel Diniz. Confira!

Se você costuma acompanhar o CONFIRA então é bem possível que você conheça Luka Bass. Ele já era muito conhecido no meio musical por ser produtor musical de Gabriel Diniz e também produzir músicas para diversos outros artistas, como Mano Walter e Léo Santana, por exemplo. Atualmente ele segue sua carreira como cantor tendo o pai de Gabriel como empresário. Ele sempre teve uma ligação muito forte com o artista e com a família e nesta quarta-feira (27), dia em que completamos um ano sem GD, chamamos Luka para falar um pouco da sua relação com o Rei da Ousadia.



Entre os assuntos abordados por Luka, ele comentou sobre o primeiro ano sem ter Gabriel por perto, a relação que existia entre eles, falou sobre bons momentos e momentos difíceis no palco e muito mais. Você pode conferir a entrevista completa no vídeo abaixo!



