CONFIRA – Veja como foi a live de Simone e Simaria!

As Coleguinhas Simone e Simaria fizeram a sua segunda live no último final de semana e ela foi um verdadeiro sucesso. A transmissão contou com uma novidade muito bem vinda, ao invés de apenas uma vídeo transmitindo com uma imagem pequena da tradução para libras, elas destinaram um vídeo exclusivamente para o o público que precisa se comunicar desta forma. No vídeo, o tradutor estava com a imagem ampliado e os sinais ficavam bem mais claros.



Somando as duas transmissões, foram quase 12 milhões de visualizações. Assista a live completa no vídeo abaixo!



Foram cerca de cinco horas de transmissão e um repertório bem eclético com Forró, Sertanejo, músicas religiosas, Pagode e muito mais. Com a live elas, mais uma vez, conseguiram arrecadar várias toneladas de alimentos e muitas doações para instituições.



A live fez um grande sucesso e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, além de aparecer entre os vídeos mais vistos do Brasil e do mundo.



“Meus amores, vocês não podem imaginar o tamanho da nossa felicidade neste momento. É muito gratificante poder ajudar a milhares de pessoas através da nossa música. Mesmo sem a presença física dos nossos fãs, vocês conseguiram nos transmitir tanto amor e boas energias, que conseguimos sentir de casa. Obrigada pelo carinho de todos.”, comentou Simaria.



Abaixo você confere a versão destinada ao público de libras.