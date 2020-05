CONFIRA – Veja como foi a missa de um ano sem Gabriel Diniz!

Na última quarta-feira (27) completamos um ano sem toda ousadia de Gabriel Diniz. O cantor faleceu após um trágico acidente aéreo e nesta data foi realizada uma missa em sua memória. Devido a situação atual do mundo com a pandemia do novo Coronavirus, ela foi realizada de forma virtual para que mais pessoas pudessem acompanhar. Caso você não tenha assistido, pode conferir logo abaixo!



– Mais notícias do Forró



E se você quiser relembrar mais dos sucessos de GD, nós também já tivemos nossa homenagem para o cantor na playlist abaixo!



ouvir playlist