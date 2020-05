CONFIRA – Vitor e Cadu fazem live e lançam clipe durante transmissão. Assista!

As lives já tomaram conta do Youtube durante o período de quarentena e artistas de todos os gêneros estão aproveitando o momento para se aproximar virtualmente de seus fãs, que encontram nas transmissões uma forma de se distrair e matar a saudade das músicas que mais gostam. A dupla Vitor e Cadu fez a sua live no dia 15 de maio e além disso, também disponibilizou o repertório aqui no CONFIRA.



São 16 faixas incluídas, entre elas Boca de bobeira, que recentemente ganhou um clipe que foi lançado durante a transmissão. Clique no botão abaixo para fazer o download.



Se você quiser conferir o clipe, é só assistir ao vídeo abaixo!



Um fato interessante é que quem acompanhou a transmissão pôde assistir duas versões do clipe, com finais diferentes e de forma interativa. Para decidir os finais, os fãs votaram em enquetes realizadas no perfil oficial da dupla no instagram.



E caso você tenha perdido a live, ela está completa no no vídeo abaixo!