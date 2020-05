CONFIRA – Você conhece as famosas frases do Safadão? Faça o teste!

O cantor Wesley Safadão tem milhões de fãs espalhados pelo Brasil, alguns deles acompanham há mais tempo, outros começaram quando o cantor virou sucesso nacional, mas se tem uma coisa que ficou bem famosa do cearense são as frases que ele dizia, principalmente quando ainda estava na Garota Safada.



Nós resolvemos testar os fãs e até mesmo pessoas que conhecem uma ou outra frase do cantor. Você consegue acertar quais são as frases do forrozeiro? Responda abaixo!