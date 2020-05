Conheça estratégias para procurar emprego de forma mais eficiente

Procurar emprego não é tarefa fácil. Todos nós sabemos que o mercado de trabalho encontra-se bastante competitivo. Se você ainda não conseguiu uma vaga de trabalho, calma! Não precisa entrar em desespero.

Confira algumas dicas para melhorar sua performance na hora de buscar por uma recolocação profissional.

Revise seu currículo

Às vezes, o seu currículo não está agradando os selecionadores. Dependendo da forma como ele está composto, os recrutadores nem olham. Se o candidato se impõe demais ou dá informações desconexas, que não passam credibilidade, por exemplo, é preciso fazer uma boa revisão desse documento.

Peça ajuda

Para atravessar essa fase da melhor forma é importante contar com a ajuda de amigos e parentes. Comunique a eles o que você faz, no que você é bom e o que exatamente procura. Quanto mais claro e objetivo você for, mais facilmente alguém poderá ajudar.

Estabeleça rotinas e metas

Para tornar a busca por uma recolocação um período produtivo é preciso encarar a tarefa como trabalho. Estabeleça rotinas, procedimentos e metas.

Fazer networking

Fazer networking é, provavelmente, uma das maneiras mais eficazes de achar uma vaga de trabalho. Procure por grupos e eventos sociais relacionados com a área na qual você trabalha.

Esteja sempre preparado!

Emprego

Excelentes oportunidades foram divulgadas. Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais para o preenchimento de vagas em diversos cargos no Serviço Social do Comércio (SESC)– Administração Nacional e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Em meio à pandemia, há abertura de novas vagas de emprego para cargos distintos. São oportunidades para diversos níveis de ensino.

SESC

O Serviço Social do Comércio abriu 1 vaga para o cargo de assistente administrativo de desenvolvimento físico e esportivo para atuação em Boa Vista-RR. Para concorrer ao cargo será necessário estar cursando a partir do quarto semestre no curso de Administração de Empresas ou Educação Física em instituição reconhecida pelo MEC, ter experiência comprovada ou contrato de trabalho, conhecimentos no Pacote Microsoft Office e navegação em internet (comprovado com curso de no mínimo 40 horas) e curso na área de atuação com no mínimo 40 horas, também serão observados. O salário será de R$ 1.939,49 para 40 horas semanais de trabalho

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 desta segunda-feira, 4 de maio por meio do site de recrutamento.

SENAC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial oferece ao todo 6 vagas de emprego para diferentes cargos, localizadas nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Veja os cargos logo abaixo:

Analista de Educação Pleno

É oferecida 1 vaga para Analista de Educação pleno para atuação em Belho Horizonte – MG. Para concorrer à vaga, se faz necessário ter graduação, sendo essa desejável em Pedagogia. Candidato que tiver pós-graduação em áreas afins sai na frente na seleção. Além disso, é necessário ter conhecimento em Design thinking e metodologias ágeis.

Entre as atividades do profissional estão: diferentes fontes e setores da Instituição, informações quanto ao perfil dos clientes e observar a sua jornada educacional para garantir que o processo pedagógico seja fluido e relevante. Além disso, criar, junto a equipe de CS, estratégias que identifiquem os gaps de experiência e propor marcos para entrega de valor ao cliente. O salário é o compatível com o mercado. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de maio pelo site do SENAC.

Técnico de Informática

1 vaga para Técnico de Informática destinada para atuação em Uberlândia – MG. Para concorrer à vaga é necessário obter ensino técnico em Tecnologia da Informação, experiência em ambientes de tecnologia da informação ou correlatos comprovada por CTPS ou contrato. Além disso, é desejável ter formação em ensino superior em curso em Tecnologia da Informação.

O profissional será responsável por prestar suporte técnico, realizar implantação e manutenção de software, com o objetivo de atender às necessidades de cada área e usuários. Deverá também realizar a manutenção técnica preventiva e corretiva em redes, softwares e hardwares.

Salário: divulgada como compatível com o mercado e os profissionais recebem benefícios como vale-refeição, plano de saúde e odontológico, previdência privada e seguro de vida.

Os interessados devem s e inscrever até o dia 12 de maio pelo site do SENAC.

Auxiliar de Serviços Gerais

4 vagas foram abertas para contratação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. A locação será no Centro Histórico de Porto Alegre – RS. Os requisitos necessários para concorrer são ter nível fundamental e experiência na área de limpeza e conservação.

Salário: não publicado. Porém, os benefícios são vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação (conforme carga horária), plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, bolsa auxílio educação, desconto de 80% todos os idiomas no Senac-RS, auxílio creche auxílio funeral.

Os interessados devem se inscrever até dia 4 de maio pelo site do SENAC.

