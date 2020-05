Conheça o Programa Enfrentar – Notícias Concursos

Conheça o Programa enfrentar, uma das mais poderosas ferramentas do Kit Enfrentamento da crise, criado pelo Sebrae.

Ele foi criando com conteúdos direcionados para as principais necessidades dos empresários.

O programa é composto de encontros coletivos remotos e ao vivo, ferramentas práticas e atendimentos individuais focados na sua empresa, tudo isso contando com o time de especialistas do Sebrae.

Como funciona?

O empreendedor se inscreve no link do Programa Enfrentar, e escolhe entre as 05 opções :

Enfrentando a crise (re)negociando com fornecedores

Inovando nas vendas

Enfrente a crise protegendo o caixa da sua empresa

Enfrente a crise conhecendo o crédito certo

Enfrentando a crise entendendo os seus direitos

Feita a inscrição ele acessa a agenda para ver a disponibilidade de horários.

A importância do empreendedor estar sempre se renovando

As novidades, mudanças e inovações não param de chegar no mercado dos negócios, cada dia aparecem novas técnicas de vendas, atendimento, formas novas de administrar seu negócio.

E com isso é importante que você empreendedor, esteja sempre se reciclando e renovando conhecimentos, adquirindo novas habilidades e competências para administrar seus negócios.

Além desses conhecimentos adquiridos externamente, é preciso que o empreendedor esteja atento sempre a tudo que acontece dentro da empresa, pessoas, processos, regulamentação, tecnologia, relacionamento.

Para isso, invista em cursos relevantes para empreendedores. O sebrae mesmo disponibiliza inúmeros cursos voltados ao seu interesse, gratuitos inclusive.

Tipos de cursos

São diversos os cursos de especialização que o empreendedor pode realizar entre eles são:

Gestão de Pessoas

Orientação financeira

Marketing

Planejamento Estratégico

Jurídico entre outros

Treinamentos de colaboradores

A melhor forma de seus colaboradores estarem sempre capacitados é investir em treinamentos para eles.

Além de aumentar a motivação deles, ainda os torna mais aptos a atender as necessidades da empresa.

Por exemplo, um colaborador para trabalhar atendendo clientes, precisa estar bem informado sobre a empresa, sobre o procuto ou serviço que ele vende e principalmente, saber conversar e se portar ao telefone.

O atendimento ao cliente é um dos setores mais importantes da empresa, por isso deve ser bem visto e cuidado pelo empreendedor.

Treinamento de gestores

Quando falamos de gestão, falamos de uma pessoa que está ali diante aos colaboradores, para organizar, distribuir e acompanhar todas as tarefas desenvolvidas.

Ele não somente está ali para mandar, pelo contrário, um bom gestor tem carisma, é flexível, honesto, e está sempre preparado para auxiliar no que for preciso.

Investir em treinamentos para eles, é extremamente importante também, pois ele estará sempre preparado para enfrentar os desafios, e resolvê-los da melhor forma.

Uma empresa bem alinhada, e com gestores e colaboradores qualificados, é sinônimo de sucesso, ainda mais em meio a toda essa crise.

Invista em você, na sua equipe! E quando tudo isso acabar, estarão ainda mais fortes diante o mercado dos negócios.