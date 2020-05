Conmebol determina as punições para envolvidos em briga do Gre-Nal da Libertadores; veja as sanções

Disputado poucos dias antes da paralisação geral do calendário nacional, o primeiro Gre-Nal da história da Libertadores, como todos sabem, acabou marcado por uma lamentável briga de grandes proporções. No total, oito jogadores foram expulsos pelo árbitro da partida, sendo quatro de cada equipe, confusão que gerará consequências financeiras e disciplinares pesadas para os clubes e protagonistas envolvidos.

Após mais de dois meses de deliberação, o Tribunal Disciplinar da Conmebol decidiu quais serão as punições a serem distribuídas. De acordo com a apuração do UOL Esportes, Grêmio e Internacional receberão uma multa de US$ 9 mil – aproximadamente R$ 50 mil na cotação atual -, e quatro dos oito jogadores que receberam cartão vermelho serão suspensos por mais de uma partida.

Gremio v Internacional – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Pepê e Caio Henrique (Grêmio) receberam R$ 8,3 mil de multa e cumprirão um jogo de suspensão automática, mesma pena aplicada em Victor Cuesta e Praxedes (Internacional). Dentre os casos considerados mais graves estão Luciano e Edenílson, multados em R$ 16,7 mil e suspensos por três partidas cada, além de Paulo Miranda e Moisés, que ficarão de fora de quatro jogos.

